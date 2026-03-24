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France : plus forte contraction de l'activité globale depuis octobre 2025 (PMI)
information fournie par Zonebourse 24/03/2026 à 09:22

Après avoir signalé une quasi-stagnation du secteur privé en février (49,9), l'indice PMI flash composite HCOB de l'activité globale en France s'est replié à 48,3 en mars, mettant en évidence la plus forte contraction de l'activité globale depuis octobre 2025.

La production manufacturière est repartie à la baisse en mars, ayant ainsi reculé pour la première fois depuis le début de l'année. L'activité du secteur des services a également diminué, la contraction s'étant en outre accélérée par rapport à février.

Selon les entreprises interrogées, la guerre au Moyen-Orient et l'approche des élections municipales ont dissuadé les clients de passer commandes. Ainsi, le volume global des nouvelles affaires a enregistré sa plus forte contraction depuis juillet 2025.

"Les données du mois d'avril devraient fournir une meilleure indication de l'état réel de l'économie, mais pour l'heure, l'amorce de la reprise économique française semble s'être figée", selon Joe Hayes, principal economist à S&P Global Market Intelligence.

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