Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Philippe présentera mardi son plan de déconfinement - Matignon Reuters • 25/04/2020 à 21:14









PARIS, 25 avril (Reuters) - Edouard Philippe présentera mardi à 15h00 devant l'Assemblée nationale la stratégie de déconfinement du gouvernement français face à l'épidémie de coronavirus, rapporte samedi Matignon. "Le 16 avril dernier, je vous informais que le gouvernement ferait, devant l'Assemblée nationale, le mardi 28 avril (...), une déclaration relative aux innovations numériques dans la lutte contre l'épidémie de COVID-19", a écrit le Premier ministre dans une lettre au président de l'Assemblée Richard Ferrand. "Je souhaite que cette déclaration, suivie d'un débat et d'un vote, soit élargie à la stratégie nationale du plan de déconfinement (...) et qu'elle se tienne ce mardi à 15h00", a-t-il ajouté. (Marine Pennetier, édité par Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.