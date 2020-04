Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Philippe annonce 86 places supplémentaires près de Paris mi-avril Reuters • 02/04/2020 à 22:00









PARIS, 2 avril (Reuters) - Quatre-vingt six patients supplémentaires pourront être accueillis mi-avril en Ile-de-France, région particulièrement touchée par l'épidémie de coronavirus en cours en France, a annoncé jeudi le Premier ministre Edouard Philippe. "Nous avons choisi d'accélérer l'ouverture d'un plateau ultra-moderne qui était prévu à l'hôpital Henri-Mondor pour ouvrir au mois du juin, nous avons fait en sorte qu'il puisse ouvrir dans le courant du mois d'avril de façon à pouvoir accueillir 86 patients supplémentaires", a dit le chef du gouvernement sur TF1. "Ce plateau ultra-moderne" au sein de cet établissement situé à Créteil, dans le Val-de-Marne, "va permettre de contribuer à l'augmentation de notre capacité d'accueil", a-t-il ajouté à propos des places en réanimation. (Marine Pennetier, édité par Jean-Stéphane Brosse)

