Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Pas de rachat d'actions en cas d'aides de l'Etat, dit Le Maire Reuters • 30/03/2020 à 09:20









PARIS, 30 mars (Reuters) - Le ministre français de l'Economie a appelé une nouvelle fois lundi les entreprises qui feront appel au soutien financier de l'Etat à faire preuve d'exemplarité en s'abstenant de procéder à des rachats d'actions. Bruno Le Maire avait déjà prévenu vendredi dernier que les entreprises bénéficiaires des aides publiques mises en place pour tenter de limiter l'impact économique de l'épidémie de coronavirus, ne devraient pas verser de dividendes sous peine de devoir rembourser les aides et de payer des pénalités. "Nous ne tolérerons pas non plus que les entreprises fassent des rachats d'actions et versent des dividendes à leurs actionnaires. C'est une façon d'augmenter les dividendes de manière artificielle", a expliqué le ministre sur BFM TV. "Les rachats d'actions ne seront pas compatibles avec le bénéfice du soutien de la trésorerie de l'Etat". (Gwénaëlle Barzic, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.