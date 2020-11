Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Pas de décision au sujet du couvre-feu à Paris, dit Matignon Reuters • 03/11/2020 à 09:59









PARIS, 3 novembre (Reuters) - Aucune décision formelle n'a encore été prise au sujet d'un couvre-feu à Paris, fait savoir Matignon dans un communiqué diffusé mardi. Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, avait auparavant annoncé qu'il serait à nouveau instauré dans la capitale et peut-être en Île-de-France pour faire face à la reprise de l'épidémie due au coronavirus. (Elizabeth Pinaut et Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

