 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 088,81
+0,40%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

France : nouveau recul de la production industrielle en août
information fournie par Zonebourse 03/10/2025 à 09:00

Après un pic en juin, la production baisse de nouveau dans l'industrie manufacturière en France au mois d'août 2025 : elle recule de 0,7% après une baisse de 0,5% en juillet (donnée fortement révisée d'une estimation initiale qui était de -1,7%).

L'Insee, qui publie ces chiffre, souligne qu'elle reste supérieure de 1,1% à son niveau moyen des cinq premiers mois de 2025. Dans l'ensemble de l'industrie, elle recule de 0,7% en août (après -0,1% en juillet au lieu de -1,1% annoncé initialement).

En particulier, la production chute en août dans la fabrication de matériels de transport (-4,5%) et la cokéfaction-raffinage (-4,7%), mais rebondit dans la fabrication de biens d'équipement électriques, électroniques et informatiques (+1,2%).

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank