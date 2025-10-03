France : nouveau recul de la production industrielle en août
information fournie par Zonebourse 03/10/2025 à 09:00
L'Insee, qui publie ces chiffre, souligne qu'elle reste supérieure de 1,1% à son niveau moyen des cinq premiers mois de 2025. Dans l'ensemble de l'industrie, elle recule de 0,7% en août (après -0,1% en juillet au lieu de -1,1% annoncé initialement).
En particulier, la production chute en août dans la fabrication de matériels de transport (-4,5%) et la cokéfaction-raffinage (-4,7%), mais rebondit dans la fabrication de biens d'équipement électriques, électroniques et informatiques (+1,2%).
