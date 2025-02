France: net redressement du PMI manufacturier en janvier information fournie par Cercle Finance • 03/02/2025 à 10:02









(CercleFinance.com) - Après trois mois consécutifs de repli, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière française s'est redressé de 41,9 en décembre à 45 en janvier, son plus haut niveau depuis juin dernier, et met en évidence un très fort ralentissement de la contraction du secteur.



Si la faiblesse de la demande a continué de peser, certaines entreprises ont fait état d'un regain d'intérêt de la part de leurs clients. En conséquence, le volume global des nouvelles commandes a enregistré son plus faible repli depuis juin 2024.



Malgré l'atténuation de la baisse de la demande, les fabricants ont maintenu leurs mesures d'économie en janvier, entraînant de fortes réductions de l'activité achats et du niveau des stocks, les entreprises ayant notamment cherché à préserver leur trésorerie.





