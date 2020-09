Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Macron suivra mercredi une étape alpine du Tour de France Reuters • 15/09/2020 à 11:04









PARIS, 15 septembre (Reuters) - Le président Emmanuel Macron suivra mercredi une étape alpine du Tour de France cycliste, qui prend fin dimanche sur l'avenue des Champs-Elysées à Paris, a annoncé mardi l'Elysée dans un communiqué. Cette étape, qui relie Grenoble à Méribel, comporte l'ascension des cols de la Madeleine et de la Loze, les deux plus hautes altitudes de cette édition 2020, exceptionnellement organisée en septembre en raison de l'épidémie liée à la COVID-19. Le Premier ministre Jean Castex avait dû observer une période d'isolement la semaine dernière après avoir suivi une étape pyrénéenne du Tour aux côtés du directeur de la course, Christian Prudhomme, testé positif au nouveau coronavirus. (Elizabeth Pineau)

