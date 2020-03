Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Macron défend sa gestion de la crise du coronavirus Reuters • 28/03/2020 à 00:05









PARIS, 28 mars (Reuters) - Critiqué pour sa gestion de l'épidémie de coronavirus, Emmanuel Macron défend, dans une interview à la presse italienne publiée samedi, les décisions prises en matière de restrictions de déplacements et assure avoir pris conscience suffisamment tôt de l'ampleur de la crise. "Nous n'avons absolument pas ignoré" les signaux venant de l'Italie, premier pays d'Europe à être touché de plein fouet par le virus, déclare le chef de l'Etat français dans cet entretien accordé à la Repubblica, le Corriere della Sera et la Stampa. "J'ai abordé cette crise avec sérieux et gravité dès le début, lorsqu'elle s'est déclenchée en Chine" en décembre. "Je l'ai abordée aussi avec lucidité et humilité, dans le respect de ce que sont nos sociétés : des sociétés démocratiques et ouvertes, où l'information doit être transparente, les restrictions à nos libertés expliquées et équilibrées", ajoute-t-il, expliquant avoir fondé ses "décisions sur des avis scientifiques", s'être adapté à l'évolution de la crise et avoir pris "des mesures proportionnées". "Quand on regarde la crise depuis le départ, nous avons pris en France les mesures les plus dures le plus tôt. A nombre de cas comparables, nous avons adopté les mesures de restriction sociales quelques jours avant nos partenaires européens", poursuit-il. "Beaucoup de pays d'Europe jugeaient ces restrictions excessives, aujourd'hui tout le monde les met en place car elles sont indispensables dans notre guerre contre le virus". Les plaintes pour non-assistance à personne en danger visant des membres du gouvernement se sont multiplées ces derniers jours en France où la gestion de la crise liée au coronavirus, qui a fait près de 2.000 morts, fait l'objet de critiques grandissantes de la part de l'opposition. Au-delà de la question du manque de masques et de la mise en place tardive de tests systématiques comme recommandés par l'OMS, l'exécutif est également épinglé par les associations de défenseurs des droits de l'homme qui s'inquiètent d'une atteinte aux libertés individuelles. (Marine Pennetier, édité par Nicolas Delame)

