France-LVMH dément détenir des actions "cachées" de Hermès
03/12/2025

Le groupe LVMH LVMH.PA a démenti mercredi tout détournement d'actions de son concurrent Hermès et nié détenir des actions "cachées" du sellier.

LVMH, dirigé par l'homme d'affaires Bernard Arnault, réagit ainsi à des allégations d'un héritier du groupe Hermès, Nicolas Puech, 82 ans.

Ce dernier a assigné en justice Bernard Arnault et le groupe LVMH, ainsi que plusieurs autres parties, dans le cadre d'une action civile visant à être dédommagé à hauteur de milliards d'euros pour des actions Hermès dont il aurait été privé.

"LVMH se réserve le droit d'engager toute action nécessaire pour faire valoir ses droits", indique le groupe de luxe dans un communiqué.

Reportage de Tassilo Hummel; version française Zhifan Liu

