France : les valeurs immunisées à la crise politique et les actions qui peuvent décrocher

Bourse, trading (Crédits: Pixabay / Pexels)

Les turbulences politiques ne se contentent pas d'animer le débat public puisqu'elles s'invitent aussi sur les marchés financiers. En France, chaque épisode d'instabilité politique se traduit souvent par une montée de la volatilité et une méfiance accrue des investisseurs. Pourtant, toutes les valeurs cotées à Paris ne réagissent pas de la même manière.

Comment distinguer les valeurs qui vont résister à la crise politique et celles qui risque d'en souffrir le plus, et adapter sa stratégie d'investissement en conséquence ? C'est ce que nous allons expliquer dans cet article.

Nous vous rappelons que vous pouvez investir sur toutes les valeurs françaises depuis l'un des meilleurs PEA pour bénéficier des avantages fiscaux de cette enveloppe. Il pourra aussi être judicieux de se tourner vers l'un des meilleurs compte-titres pour vous positionner sur des actions françaises au travers de produits dérivés à effet de levier. Quelle que soit l'enveloppe choisie pour investir en Bourse sur ces titres, attention à bien choisir votre broker. Le meilleur courtier Bourse sera celui qui vous permettra d'investir sur tous les actifs sur lesquels vous souhaitez vous positionner, avec des outils et services adaptés à votre profil d'investisseur, le tout avec des frais raisonnables.

Quelles sont les conséquences de la crise politique française en Bourse ?

La crise politique qui secoue aujourd'hui la France n'épargne pas les marchés financiers. Elle se traduit par une visibilité réduite pour les investisseurs, qui peinent à anticiper les évolutions futures de l'économie française. Le résultat est une forte nervosité sur le marché parisien et un CAC 40 plus volatil que d'habitude. Ce contexte de stress et d'inquiétude s'explique par plusieurs raisons : d'une part, les incertitudes entourant la capacité du gouvernement à maintenir le cap de ses réformes et à respecter ses engagements budgétaires ; d'autre part, la crainte d'une dégradation de la stabilité sociale, qui pourrait peser sur la consommation intérieure et sur l'investissement.

La crise politique a également des répercussions sur la dette française puisque les taux d'emprunt de l'État ont tendance à remonter dans un tel contexte, ce qui renchérit le coût du financement et fragilise particulièrement les banques et les entreprises dépendantes des investissements publics. Toutefois, l'impact n'est pas homogène. Les grands groupes français présents dans le monde entier, qu'il s'agisse du luxe, de l'aéronautique ou de l'énergie, restent relativement protégés car leur croissance dépend avant tout de la conjoncture internationale et beaucoup moins des aléas politiques français.

Quelles valeurs en Bourse semblent immunisées contre la crise politique en France ?

Les valeurs qui apparaissent relativement immunisées contre la crise politique française partagent deux caractéristiques principales : une forte internationalisation de leur activité et un positionnement sur des secteurs moins dépendants de la conjoncture politique locale. Ces entreprises évoluent dans des marchés globaux et leur performance dépend avant tout de la conjoncture économique internationale plutôt que des turbulences politiques françaises. Nous avons choisi dans notre sélection l'action Essilor Luxottica, l'action TotalEnergies et l'action Airbus.

Action Essilor Luxottica

L'action Essilor Luxottica fait partie des rares valeurs françaises qui semblent relativement insensibles aux soubresauts politiques actuels en France. Le groupe Essilor Luxottica s'impose comme le numéro un mondial de l'optique et de la lunetterie, avec une activité largement tournée vers l'international. Cette diversification géographique le protège mécaniquement des tensions propres au marché français. Un autre atout de l'action EssilorLuxottica, c'est que le secteur de la santé bénéficie d'une demande structurelle et peu cyclique, qui ne dépend ni de la conjoncture économique à court terme, ni des aléas politiques. Les consommateurs continueront de s'équiper en verres et montures, quel que soit le climat social. Fort de marques emblématiques et de synergies industrielles bien établies, le groupe parvient à maintenir une croissance régulière. Des éléments qui font de l'action Essilor Luxottica un titre défensif en Bourse par excellence, capable de résister aux incertitudes politiques françaises.

Action TotalEnergies

L'action TotalEnergies fait également parti des valeurs peu exposées à la crise politique française. En effet, le groupe TotalEnergies tire l'essentiel de ses revenus de ses activités internationales, qu'il s'agisse de l'exploration et du raffinage de pétrole, ou des énergies renouvelables. Sa taille mondiale, son portefeuille diversifié et sa présence sur l'ensemble de la chaîne énergétique offrent à l'action TotalEnergies une résilience certaine face aux tensions politiques françaises. De plus, la demande énergétique demeure structurelle et incontournable, quelle que soit la situation politique en France.

Action Airbus

L'action Airbus, de son côté, illustre parfaitement la catégorie des valeurs internationales peu sensibles au contexte politique dans l'hexagone. Premier constructeur aéronautique européen, l'entreprise Airbus réalise la quasi-totalité de son chiffre d'affaires à l'étranger, auprès de compagnies aériennes dans le monde entier. Sa visibilité repose sur un carnet de commandes particulièrement fourni, qui garantit plusieurs années d'activité indépendamment des turbulences nationales. L'aéronautique est en outre un secteur stratégique à l'échelle mondiale, où la demande reste soutenue par la reprise du trafic aérien et le renouvellement des flottes. Cette position dominante fait de l'action Airbus une valeur défensive dans le portefeuille boursier d'un investisseur souhaitant s'exposer à une action française en Bourse sans subir de plein fouet la crise politique intérieure.

Quelles valeurs en Bourse peuvent souffrir de la crise politique en France ?

Il faut aussi souligner que de nombreuses entreprises françaises cotées en Bourse restent fortement dépendantes au contexte politique national. Les sociétés dont l'activité repose en grande partie sur la consommation intérieure, les contrats publics ou encore le financement par la dette sont naturellement plus vulnérables. Ces entreprises, ancrées avant tout dans l'économie nationale, sont donc plus exposées aux aléas de la crise politique française et voient leur parcours boursier davantage fragilisé. Nous avons choisi dans notre sélection l'action Crédit Agricole, l'action Vinci et l'action FDJ United.

Action Crédit Agricole

L'action Crédit Agricole fait partie des valeurs françaises susceptibles de souffrir de la crise politique actuelle. Comme l'ensemble du actions françaises du secteur bancaire, la banque verte reste étroitement liée à la stabilité économique et financière du pays. Une instabilité politique se traduit souvent par une défiance accrue des investisseurs, une hausse de la volatilité et, surtout, par une pression sur la dette souveraine française. Une remontée des taux d'emprunt de l'État renchérit le coût du financement et pèse directement sur les marges des banques. De plus, l'activité domestique de Crédit Agricole, qu'il s'agisse du crédit immobilier ou du financement des entreprises, peut être freinée par un climat de moindre confiance et par un ralentissement de la consommation intérieure. Autant de facteurs qui exposent fortement l'action Crédit Agricole aux conséquences de la crise politique française.

Action Vinci

L'action Vinci figure parmi les entreprises particulièrement exposées à la crise politique française. Le groupe Vinci tire une part importante de ses revenus de concessions autoroutières, aéroportuaires et de grands projets d'infrastructures réalisés sur le territoire national. Or, ces activités dépendent directement des décisions politiques et des priorités budgétaires de l'État. Dans un contexte d'incertitude, la crainte d'un gel de certains projets, d'une renégociation de contrats ou d'une pression accrue de l'opinion publique sur les concessions peut peser sur la performance boursière de l'action Vinci. De plus, une instabilité prolongée pourrait ralentir la commande publique, ce qui affecterait l'activité construction. Vinci, malgré sa diversification internationale, reste donc particulièrement sensible aux aléas politiques français, qui peuvent impacter ses perspectives de croissance et sa visibilité à court terme.

Action FDJ United

L'action FDJ United (Française des Jeux), bien que positionnée sur un marché défensif lié aux jeux d'argent et de hasard, n'est pas totalement à l'abri des turbulences politiques françaises. L'entreprise Française des Jeux reste en effet très dépendante du marché domestique, où elle détient un quasi-monopole régulé par l'État. Dans un contexte de crise, un durcissement réglementaire, un changement de fiscalité ou un débat sur la légitimité de certaines activités peuvent remettre en cause sa rentabilité. La perception publique et politique du secteur des jeux peut rapidement évoluer, ce qui rend l'action FDJ United vulnérable à d'éventuelles décisions gouvernementales. Si son activité bénéficie d'une demande relativement stable, cette dépendance quasi exclusive au marché français en fait une valeur sensible aux aléas de la politique nationale. Notons toutefois la volonté de la FDJ de s'internationaliser dans d'autres pays d'Europe, d'où le changement récent de nom pour « FDJ United ».

Comment investir en Bourse dans un contexte de crise politique ?

Lors d'une crise politique, l'incertitude est souvent le maître mot. Dans ce type de situation, il est recommandé d'adopter une stratégie prudente et disciplinée. La méthode du Dollar Cost Averaging (DCA), qui consiste à investir progressivement et à intervalles réguliers, reste l'approche la plus adaptée car elle permet de lisser la volatilité des marchés et de moyenner son prix d'entrée dans le temps.