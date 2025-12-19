 Aller au contenu principal
France : les prix de production poursuivent leur hausse en novembre
information fournie par AOF 19/12/2025 à 08:54

(AOF) - En novembre, les prix de production de l’industrie française continuent d’augmenter (+0,9 % après +0,3 % en octobre et -0,3 % en septembre, indique l'Insee ce vendredi. Les prix de production sont en hausse pour les produits destinés au marché français (+1,1 % après une stabilité en octobre) et continuent d’augmenter pour ceux destinés aux marchés extérieurs (+0,6 % après +0,9 % en octobre). Sur un an, les prix de production de l’industrie française continuent de baisser (-3,2 % après -1,2 % en octobre).

