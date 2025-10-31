France : les prix de production en baisse de 0,3% sur un mois en septembre

(AOF) - En septembre, les prix de production de l’industrie française continuent de baisser (-0,3 % après -0,5 % en août et +0,7 % en juillet), indique l'Insee ce vendredi. Les prix de production baissent de nouveau pour les produits destinés au marché français (-0,2 % comme en août) et, plus fortement encore, pour ceux destinés aux marchés extérieurs (-0,7 % après -0,9 %). Sur un an, les prix de production de l’industrie française continuent de baisser (-0,5 % comme en août).
