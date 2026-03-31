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France-Les prix à la production se contractent en février
information fournie par Reuters 31/03/2026 à 08:45

Les prix à la production de l'industrie française pour le marché français se sont contractés à -0,2% en février, montrent les données publiées mardi par l'Insee.

Ce chiffre est à comparer à une hausse de 0,5% en janvier, selon les données.

"Les prix des produits des industries extractives, énergie et eau diminuent à nouveau (-1,7% après +1,0% en janvier) et les prix des produits manufacturés continuent d’augmenter (+0,4% après +0,3% en janvier)", souligne l'Insee dans un communiqué.

Sur un an, les prix à la production de l'industrie française pour le marché français continuent de baisser en février, à -2,4% après -2,3% en janvier.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

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