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France-Les prix à la production se contractent en avril
information fournie par Reuters 28/05/2026 à 08:45

Les prix à la production de l'industrie française pour le marché français ont reculé de 2,1% en avril, montrent les données publiées jeudi par l'Insee.

Ce chiffre est à comparer à une hausse de 1,9% (révisé de +2,0%) en mars, selon les données.

"Les prix des produits des industries extractives, énergie et eau se replient fortement (-10,9% après +0,7% en mars) et les prix des produits manufacturés ralentissent (+0,7% après +2,3% en mars)", précise un communiqué de l'Insee.

Sur un an, les prix à la production de l'industrie française pour le marché français ont augmenté de 2,1% en avril, après une stagnation (révisé de +0,2%) en mars.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)

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