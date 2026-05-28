France-Les prix à la production se contractent en avril

Les prix à la production de l'industrie française pour le marché français ont reculé de 2,1% en avril, montrent les données publiées jeudi par l'Insee.

Ce chiffre est à comparer à une hausse de 1,9% (révisé de +2,0%) en mars, selon les données.

"Les prix des produits des industries extractives, énergie et eau se replient fortement (-10,9% après +0,7% en mars) et les prix des produits manufacturés ralentissent (+0,7% après +2,3% en mars)", précise un communiqué de l'Insee.

Sur un an, les prix à la production de l'industrie française pour le marché français ont augmenté de 2,1% en avril, après une stagnation (révisé de +0,2%) en mars.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)