France-Les prix à la production restent stables en octobre

Les prix à la production de l'industrie française pour le marché français sont restés stables en octobre, montrent les données publiées vendredi par l'Insee.

Ce chiffre est à comparer à -0,1% en septembre (révisé de -0,2%), selon les données.

"Les prix des produits des industries extractives, énergie et eau rebondissent (+0,5% après -0,6% en septembre), tandis que les prix des produits manufacturés sont quasi stables (-0,1% après une stabilité en septembre)", indique l'Insee dans un communiqué.

Sur un an, les prix à la production de l'industrie française pour le marché français baissent de 0,8%, après +0,1% en septembre.

