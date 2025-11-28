France-Les prix à la production restent stables en octobre

Les prix à la production de l'industrie française pour le marché français sont restés stables en octobre, montrent les données publiées vendredi par l'Insee.
Ce chiffre est à comparer à -0,1% en septembre (révisé de -0,2%), selon les données.
"Les prix des produits des industries extractives, énergie et eau rebondissent (+0,5% après -0,6% en septembre), tandis que les prix des produits manufacturés sont quasi stables (-0,1% après une stabilité en septembre)", indique l'Insee dans un communiqué.
Sur un an, les prix à la production de l'industrie française pour le marché français baissent de 0,8%, après +0,1% en septembre.
(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)
