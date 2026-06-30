France-Les prix à la production reculent de 0,3% en mai

Les prix à la production de l'industrie française pour le marché français ont reculé de 0,3% en mai, montrent les données publiées mardi par l'Insee.

Ce chiffre est à comparer à une baisse de 2,0% (révisé de -2,1%) en avril, selon les données.

Sur un an, les prix à la production de l'industrie française pour le marché français ont augmenté de 3,0% en mai, après +2,3% (révisé de +2,1%) en avril.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)