France-Les prix à la production ralentissent à 0,2% en décembre

Les prix à la production de l'industrie française pour le marché français ont ralenti à +0,2% en décembre, montrent les données publiées vendredi par l'Insee.

Ce chiffre est à comparer à une hausse de 2,8% (révisé de 1,1%) en novembre, selon les données.

"Les prix des produits des industries extractives, énergie et eau ralentissent fortement (+2,9% après +10,8% en novembre) et les prix des produits manufacturés se replient (-0,6% après +0,5% en novembre)", indique l'Insee dans un communiqué.

Sur un an, les prix à la production de l'industrie française pour le marché français baissent de -2,0%, après -1,5% (révisé de -3,3%) en novembre.

