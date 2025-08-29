France-Les prix à la production augmentent en juillet

Les prix à la production de l'industrie française pour le marché français ont augmenté de 0,4% en juillet, montrent les données publiées vendredi par l'Insee.

Ce chiffre est à comparer à -0,1% en juin (révisé de -0,2%), selon les données.

"Les prix des produits des industries extractives, énergie et eau rebondissent (+0,9% après -1,6% en juin), tandis que ceux des produits manufacturés augmentent de nouveau (+0,3% comme en juin)", précise le communiqué de l'Insee.

Sur un an, les prix à la production de l'industrie française pour le marché français augmentent de 0,4% après une hausse de +0,3 (révisé de +0,2%) en juin.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)