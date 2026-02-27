 Aller au contenu principal
France-Les prix à la production accélèrent à +0,5% en février
information fournie par Reuters 27/02/2026 à 08:45

Les prix à la production de l'industrie française pour le marché français ont accéléré à 0,5% en janvier, montrent les données publiées vendredi par l'Insee.

Ce chiffre est à comparer à une hausse de 0,3% (révisé de +0,2%) en décembre, selon les données.

"Les prix des produits des industries extractives, énergie et eau ralentissent (+1,2% après +2,8% en décembre) et les prix des produits manufacturés rebondissent (+0,3% après -0,5% en décembre)", explique l'Insee dans un communiqué.

Sur un an, les prix à la production de l'industrie française pour le marché français baissent de 2,3%, après -1,9% (révisé de -2,0%) en décembre.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)

