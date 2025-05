France : les prix à la consommation en hausse de 0,7 % sur un an en mai

(AOF) - Sur un an, selon l’estimation provisoire réalisée en fin de mois, les prix à la consommation ont progressé de 0,7 % en mai 2025, après +0,8 % en avril, a indiqué l'Insee. Cette baisse de l’inflation s’explique par le ralentissement des prix des services, notamment dû à un ralentissement des prix des transports et à une baisse plus marquée de ceux des communications, ainsi que par l’accentuation de la baisse des prix de l’énergie. À l’inverse, les prix de l’alimentation accélèrent légèrement. Les prix des produits manufacturés et du tabac évoluent aux mêmes rythmes qu’en avril.

Sur un mois, les prix à la consommation reculent de 0,1 % en mai, après +0,6 % en avril.