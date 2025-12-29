France-Les obsèques de Brigitte Bardot se dérouleront le 7 janvier à Saint-Tropez

Les obsèques de Brigitte Bardot, décédée dimanche à l'âge de 91 ans, se tiendront le mercredi 7 janvier à 11 heures en l'église Notre-Dame de l'Assomption de Saint-Tropez, a fait savoir lundi la ville de Saint-Tropez dans un communiqué.

Ces obsèques, marquées par une cérémonie sur invitation, seront retransmises sur deux écrans installés sur le port et sur la place des Lices, avant une inhumation dans "la plus stricte intimité", a précisé la municipalité.

La ville a ajouté qu'un hommage ouvert à tous se tiendrait également au Pré des Pêcheurs, dans le quartier de la Ponche.

Un registre des condoléances sera par ailleurs mis à la disposition du public en mairie dès mardi, a indiqué la ville.

Icône féminine et actrice française mythique des années 1960, devenue par la suite ardente militante de la cause animale

aux propos controversés sur l'islam et l'immigration, Brigitte Bardot s'est éteinte dimanche.

