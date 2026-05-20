"Aucune visibilité" sur le marché du solaire en UE : pourquoi le projet Carbon de giga-usine photovoltaïque à Fos-sur-mer tombe à l'eau

La société française attribue sa décision à l'absence de ligne claire au niveau européen quant au marché des panneaux solaires face à la domination asiatique.

Le pole industriel de Marseille-Fos, en juillet 2020 (illustration) ( AFP / CLEMENT MAHOUDEAU )

"L'histoire s'arrête ici, mais nos convictions demeurent". La société française Carbon, en liquidation judiciaire, a annoncé mardi 19 mai mettre fin au projet de giga-usine de panneaux photovoltaïques qu'elle développait à Fos-sur-mer, près de Marseille, déplorant notamment le manque de visibilité sur un marché potentiel.

Figure de proue des ambitions de réindustrialisation à travers la France, Carbon était l'un des deux grands projets d'usines géantes de panneaux photovoltaïques dans le pays, avec celle d'Hambach (Moselle), portée par le groupe HoloSolis. Selon une décision de justice du 13 mai consultée par l'AFP, l'entreprise est en liquidation judiciaire.

"L'Europe a décidé de laisser la porte ouverte"

Dans un communiqué, Carbon a regretté que les ambitions en matière de marché spécifiquement européen de l'énergie solaire se concrétisent trop lentement, si bien qu'"aucune visibilité n'existe aujourd'hui sur l'émergence d'un tel marché : ni sur son calendrier, ni sur son périmètre, ni sur ses règles". "Il faudra encore attendre au moins une année, sans garantie que la législation permette in fine la mise en place d'un marché véritablement souverain" , a ajouté Carbon.

"L'Europe a décidé de laisser ouverte la porte à tous les pays pour lesquels elle a mis de l'accord de libre-échange, donc la Chine, l'Inde, le Vietnam, etc. Nous, dans ce contexte-là, on considère que ce n'est pas encore mûr", a expliqué à l'AFP son président Pierre-Emmanuel Martin mardi soir. Ce projet prévoyait la création de plus de 3.000 emplois directs et une capacité de production d'électricité solaire de 5 GW.

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Carbon a été créée en mars 2022 à Lyon, puis a déménagé à Marseille, selon son président. Elle entendait produire et commercialiser à grande échelle les composants entrant dans la fabrication des panneaux solaires (plaquettes de silicium et cellules photovoltaïques) ainsi que ces derniers (soit des modules photovoltaïques). Le polysilicium nécessaire à la fabrication des cellules, qui est produit à 80% par la Chine, devait lui être importé d'Europe. Le projet Carbon à Fos comptait sur un budget d'investissement de 1,5 milliard d'euros.

"Sur le papier, on peut toujours aligner les milliers d'emplois", estime le maire de Fos

Interrogé par le média local Maritima , le maire de Fos, Philippe Maurizot, a pour sa part assuré que ce projet, dès le début, l'avait laissé "dubitatif": "On ambitionnait de concurrencer la Chine dans un domaine industriel qu'elle domine depuis plus d'une décennie. Les Chinois détiennent 85% du marché mondial et possèdent les 10 premiers fournisseurs de panneaux", a-t-il rappelé.

Quant aux 3.000 emplois directs envolés avec le projet, l'édile défend une ligne pragmatique. "Sur le papier, on peut toujours aligner les milliers d'emplois, mais tant que les projets ne sont pas sortis de terre, cela reste du théorique. On a trop souvent fait miroiter des chiffres avant d'avoir tué l'ours", a t-il abondé.