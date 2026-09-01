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France-Les immatriculations de voitures neuves en hausse de 7,40% en août-PFA
information fournie par Reuters 01/09/2026 à 01:45
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Les immatriculations de voitures neuves en France ont augmenté en août de 7,40% en rythme annuel, selon les données communiquées mardi par la Plateforme automobile (PFA).

Il s'est immatriculé 94.349 véhicules particuliers dans l'Hexagone le mois dernier, a rapporté le PFA. Le mois d'août a compté 21 jours ouvrables cette année, contre 20 jours l'an dernier.

Sur les huit premiers mois de l'année, le marché a enregistré une hausse de 3,05% sur un an, avec 1.078.323 immatriculations, montrent les données.

Les immatriculations de voitures neuves du groupe Stellantis

STLA.MI , qui regroupe notamment les marques Peugeot, Citroën, DS et Opel, ont augmenté le mois dernier de 4,64% par rapport à un an plus tôt.

Le groupe Renault (marques Renault, Dacia et Alpine)

RENA.PA a vu quant à lui ses immatriculations en France diminuer de 4,63% en rythme annuel en août.

Pour sa part, le constructeur américain Tesla TSLA.O a vu ses ventes bondir de 278,51% sur un an le mois dernier.

(Rédigé par Jean Terzian)

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