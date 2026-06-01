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France-Les immatriculations de voitures neuves en hausse de 3,68% en mai-PFA
information fournie par Reuters 01/06/2026 à 01:36

Les immatriculations de voitures neuves en France ont augmenté en mai de 3,68% en rythme annuel, selon les données communiquées lundi par la Plateforme automobile (PFA).

Il s'est immatriculé 128.484 véhicules particuliers dans l'Hexagone le mois dernier, a rapporté le PFA. Le mois de mai a compté 17 jours ouvrables cette année, contre 19 jours l'an dernier.

Sur les cinq premiers mois de l'année, le marché a enregistré une baisse de 0,64% sur un an, avec 668.379 immatriculations, montrent les données.

Les immatriculations de voitures neuves du groupe Stellantis

STLA.MI , qui regroupe notamment les marques Peugeot, Citroën, DS et Opel, ont décliné le mois dernier de 7,71% par rapport à un an plus tôt.

Le groupe Renault (marques Renault, Dacia et Alpine)

RENA.PA a vu quant à lui ses immatriculations en France diminuer de 7,61% en rythme annuel en mai.

Pour sa part, le constructeur américain Tesla TSLA.O a vu ses ventes bondir de 655,34% sur un an le mois dernier.

(Rédigé par Jean Terzian)

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