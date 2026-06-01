France-Les immatriculations de voitures neuves en hausse de 3,68% en mai-PFA

PHOTO DE DOSSIER : Des véhicules électriques Tesla sont photographiés dans l'un des centres de livraison de l'entreprise à Valenton, près de Paris
Les immatriculations de voitures neuves en France ont augmenté en mai de 3,68% en rythme annuel, selon les données communiquées lundi par la Plateforme automobile (PFA).
Il s'est immatriculé 128.484 véhicules particuliers dans l'Hexagone le mois dernier, a rapporté le PFA. Le mois de mai a compté 17 jours ouvrables cette année, contre 19 jours l'an dernier.
Sur les cinq premiers mois de l'année, le marché a enregistré une baisse de 0,64% sur un an, avec 668.379 immatriculations, montrent les données.
Les immatriculations de voitures neuves du groupe Stellantis, qui regroupe notamment les marques Peugeot, Citroën, DS et Opel, ont décliné le mois dernier de 7,71% par rapport à un an plus tôt.
Le groupe Renault (marques Renault, Dacia et Alpine) a vu quant à lui ses immatriculations en France diminuer de 7,61% en rythme annuel en mai.
Pour sa part, le constructeur américain Tesla a vu ses ventes bondir de 655,34% sur un an le mois dernier.
(Rédigé par Jean Terzian)
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