France-Les immatriculations de voitures neuves en hausse de 3,68% en mai-PFA

PHOTO DE DOSSIER : Des véhicules électriques Tesla sont photographiés dans l'un des centres de livraison de l'entreprise à Valenton, près de Paris

Les immatriculations ‌de voitures neuves en France ont ​augmenté en mai de 3,68% en rythme annuel, selon les données communiquées lundi ​par la Plateforme automobile (PFA).

Il s'est immatriculé 128.484 véhicules ​particuliers dans l'Hexagone le ⁠mois dernier, a rapporté le PFA. ‌Le mois de mai a compté 17 jours ouvrables cette année, ​contre 19 ‌jours l'an dernier.

Sur les cinq ⁠premiers mois de l'année, le marché a enregistré une baisse de 0,64% sur ⁠un an, ‌avec 668.379 immatriculations, montrent les données.

Les ⁠immatriculations de voitures neuves du ‌groupe Stellantis, qui regroupe notamment ⁠les marques Peugeot, Citroën, DS et ⁠Opel, ont ‌décliné le mois dernier de 7,71% par ​rapport à un ‌an plus tôt.

Le groupe Renault (marques Renault, Dacia et Alpine) ​a vu quant à lui ses immatriculations en France diminuer ⁠de 7,61% en rythme annuel en mai.

Pour sa part, le constructeur américain Tesla a vu ses ventes bondir de 655,34% sur un an le mois dernier.

(Rédigé par ​Jean Terzian)