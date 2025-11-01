France-Les immatriculations de voitures neuves en hausse de 2,94% en octobre-PFA

Les immatriculations de voitures neuves en France ont augmenté en octobre de 2,94% en rythme annuel, selon les données communiquées samedi par la Plateforme automobile (PFA).

Il s'est immatriculé 139.513 véhicules particuliers dans l'Hexagone le mois dernier, a rapporté le PFA. Le mois d'octobre a compté 23 jours ouvrables cette année, comme l'an dernier.

Sur les dix premiers mois de l'année, le marché a enregistré une baisse de 5,36% sur un an, avec 1.326.302 immatriculations, montrent les données.

Les immatriculations de voitures neuves du groupe Stellantis

STLA.MI , qui regroupe notamment les marques Peugeot, Citroën, DS et Opel, ont progressé le mois dernier de 4,25% par rapport à un an plus tôt.

Le groupe Renault (marques Renault, Dacia et Alpine)

RENA.PA a vu quant à lui ses immatriculations en France augmenter de 9,23% en rythme annuel en octobre.

Pour sa part, le constructeur américain Tesla TSLA.O a vu ses ventes progresser de 2,35% sur un an le mois dernier.

(Rédigé par Camille Raynaud)