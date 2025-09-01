 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
France : les immatriculations de voitures neuves en hausse de 2,18% en août, selon PFA
information fournie par Reuters 01/09/2025 à 07:01

Des stocks de voitures neuves sont garés sur un terrain de l'entreprise de transport automobile Walon France à Hordain

(Reuters) -Les immatriculations de voitures neuves en France ont augmenté en août de 2,18% en rythme annuel, selon les données communiquées lundi par la Plateforme automobile (PFA).

Il s'est immatriculé 87.850 véhicules particuliers dans l'Hexagone le mois dernier, a rapporté le PFA. Le mois d'août a compté 20 jours ouvrables cette année, contre 21 jours l'an dernier.

Sur les huit premiers mois de l'année, le marché a enregistré une baisse de 7,14% sur un an, avec 1.046.432 immatriculations, montrent les données.

Les immatriculations de voitures neuves du groupe Stellantis, qui regroupe notamment les marques Peugeot, Citroën, DS et Opel, ont progressé le mois dernier de 1,74% par rapport à un an plus tôt.

Le groupe Renault (marques Renault, Dacia et Alpine) a vu quant à lui ses immatriculations en France augmenter de 2,28% en rythme annuel en août.

Pour sa part, le constructeur américain Tesla TSLA.O a vu ses ventes chuter de 47,25% sur un an le mois dernier.

(Rédigé par Jean Terzian)

Valeurs associées

1 commentaire

  • 07:20

    -50% sur les tesla avec l'arrivée des nouvelles y et bien jouer au na...ZILLON puis son arrogance " mes voitures sont les meilleures"
    alors qu'il ne propose que des grands formats et la concurrence offre pléthore tout cela lui coûte à tel point que s'il vend 2 millions de véhicules versus 20 millions prévus en 2030 il pourra s'avérer content le Musk .

L'offre BoursoBank