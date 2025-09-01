 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
42 062,44
-1,54%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

France-Les immatriculations de voitures neuves en hausse de 2,18% en août-PFA
information fournie par Reuters 01/09/2025 à 07:01

Des stocks de voitures neuves sont garés sur un terrain de l'entreprise de transport automobile Walon France à Hordain

Des stocks de voitures neuves sont garés sur un terrain de l'entreprise de transport automobile Walon France à Hordain

(Reuters) -Les immatriculations de voitures neuves en France ont augmenté en août de 2,18% en rythme annuel, selon les données communiquées lundi par la Plateforme automobile (PFA).

Il s'est immatriculé 87.850 véhicules particuliers dans l'Hexagone le mois dernier, a rapporté le PFA. Le mois d'août a compté 20 jours ouvrables cette année, contre 21 jours l'an dernier.

Sur les huit premiers mois de l'année, le marché a enregistré une baisse de 7,14% sur un an, avec 1.046.432 immatriculations, montrent les données.

Les immatriculations de voitures neuves du groupe Stellantis, qui regroupe notamment les marques Peugeot, Citroën, DS et Opel, ont progressé le mois dernier de 1,74% par rapport à un an plus tôt.

Le groupe Renault (marques Renault, Dacia et Alpine) a vu quant à lui ses immatriculations en France augmenter de 2,28% en rythme annuel en août.

Pour sa part, le constructeur américain Tesla TSLA.O a vu ses ventes chuter de 47,25% sur un an le mois dernier.

(Rédigé par Jean Terzian)

Valeurs associées

TESLA
333,8700 USD NASDAQ -3,50%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 07:20

    -50% sur les tesla avec l'arrivée des nouvelles y et bien jouer au na...ZILLON puis son arrogance " mes voitures sont les meilleures"
    alors qu'il ne propose que des grands formats et la concurrence offre pléthore tout cela lui coûte à tel point que s'il vend 2 millions de véhicules versus 20 millions prévus en 2030 il pourra s'avérer content le Musk .

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ALSTOM : La consolidation peut se poursuivre
    ALSTOM : La consolidation peut se poursuivre
    information fournie par TEC 01.09.2025 07:33 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

  • SCHNEIDER ELECTRIC SA : Sous les résistances, une consolidation est probable
    SCHNEIDER ELECTRIC SA : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 01.09.2025 07:32 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • TECHNIP ENERGIES NV : L'indécision domine
    TECHNIP ENERGIES NV : L'indécision domine
    information fournie par TEC 01.09.2025 07:32 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • AIR FRANCE-KLM : La situation technique est plutôt incertaine
    AIR FRANCE-KLM : La situation technique est plutôt incertaine
    information fournie par TEC 01.09.2025 07:30 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank