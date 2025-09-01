France-Les immatriculations de voitures neuves en hausse de 2,18% en août-PFA

Des stocks de voitures neuves sont garés sur un terrain de l'entreprise de transport automobile Walon France à Hordain

(Reuters) -Les immatriculations de voitures neuves en France ont augmenté en août de 2,18% en rythme annuel, selon les données communiquées lundi par la Plateforme automobile (PFA).

Il s'est immatriculé 87.850 véhicules particuliers dans l'Hexagone le mois dernier, a rapporté le PFA. Le mois d'août a compté 20 jours ouvrables cette année, contre 21 jours l'an dernier.

Sur les huit premiers mois de l'année, le marché a enregistré une baisse de 7,14% sur un an, avec 1.046.432 immatriculations, montrent les données.

Les immatriculations de voitures neuves du groupe Stellantis, qui regroupe notamment les marques Peugeot, Citroën, DS et Opel, ont progressé le mois dernier de 1,74% par rapport à un an plus tôt.

Le groupe Renault (marques Renault, Dacia et Alpine) a vu quant à lui ses immatriculations en France augmenter de 2,28% en rythme annuel en août.

Pour sa part, le constructeur américain Tesla TSLA.O a vu ses ventes chuter de 47,25% sur un an le mois dernier.

(Rédigé par Jean Terzian)