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France-Les immatriculations de voitures neuves en hausse de 11,37% en juin-PFA
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 01:53

(Répétition technique, dépêche sans changement)

Les immatriculations de voitures neuves en France ont augmenté en juin de 11,37% en rythme annuel, selon les données communiquées mercredi par la Plateforme automobile (PFA).

Il s'est immatriculé 188.787 véhicules particuliers dans l'Hexagone le mois dernier, a rapporté la PFA. Le mois de juin a compté 22 jours ouvrables cette année, contre 20 jours l'an dernier.

Sur les six premiers mois de l'année, le marché a enregistré une hausse de 1,78% sur un an, avec 857.166 immatriculations, montrent les données.

Les immatriculations de voitures neuves du groupe Stellantis

STLA.MI , qui regroupe notamment les marques Peugeot, Citroën, DS et Opel, ont progressé le mois dernier de 9,55% par rapport à un an plus tôt.

Le groupe Renault (marques Renault, Dacia et Alpine)

RENA.PA a vu quant à lui ses immatriculations en France augmenter de 1,04% en rythme annuel en juin.

Pour sa part, le constructeur américain Tesla TSLA.O a vu ses ventes bondir de 104,99% sur un an le mois dernier.

(Rédigé par Camille Raynaud)

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