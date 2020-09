Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Les enchères pour les fréquences 5G débuteront le 29/09 Reuters • 07/09/2020 à 18:26









PARIS, 7 septembre (Reuters) - Les enchères destinées à attribuer des fréquences mobiles 5G aux opérateurs télécoms français débuteront le 29 septembre, a confirmé lundi le président du régulateur des télécoms, l'Arcep, Sébastien Soriano. Bouygues Telecom (Bouygues BOUY.PA ), Orange ORAN.PA , Free (Iliad ILD.PA ) et SFR (Altice ATCA.AS ) ont déjà obtenu chacun un bloc de 50 mégahertz (MHz) au prix unitaire de 350 millions d'euros dans le cadre de la première partie du processus d'attribution. La deuxième partie du processus, dans le cadre d'enchères, doit permettre d'attribuer le solde des fréquences disponibles, soit 11 blocs de 10 MHz. Le gouvernement a décidé que ce total de fréquences ne doit pas être cédé en dessous de 2,17 milliards d'euros. "Les enchères auront lieu, elles commenceront le 29 septembre", a déclaré Sébastien Soriano sur FranceInfo. (Gwénaëlle Barzic, édité par Henri-Pierre André)

