France-Les enchères pour la 5G terminées, l'Etat récupère €2,8 mds - Arcep Reuters • 01/10/2020 à 17:58









PARIS, 1er octobre (Reuters) - L'Arcep, autorité de régulation du secteur des télécoms en France, a annoncé jeudi dans un communiqué que : * LES ENCHÈRES SUR L'ATTRIBUTION DES FRÉQUENCES MOBILES 5G SE SONT ACHEVÉES CE JEUDI * LE PRIX UNITAIRE D'UN BLOC DE 10 MHZ A ATTEINT 126 MILLIONS D'EUROS * LORS DU DERNIER TOUR D'ENCHÈRES, ORANGE A DEMANDÉ 4 BLOCS, SFR 3 ET BOUYGUES TELECOM ET FREE 2 CHACUN * AU TOTAL, LES CANDIDATS SE SONT ENGAGÉS À PAYER UN TOTAL DE €2,786 MDS POUR LES 310 MHZ À ATTRIBUER (Rédaction de Paris)

Valeurs associées ERICSSON-B Tradegate -1.58% ALTICE EUROPE Euronext Amsterdam +0.93% BOUYGUES Euronext Paris -2.19% ILIAD Euronext Paris +0.57% ORANGE Euronext Paris -2.25% ERICSSON-B XETRA -1.67% NOKIA XETRA -2.42% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67%