France-Les dépenses de consommation des ménages reculent plus que prévu en juillet

Les dépenses de consommation des ménages en biens en France se sont repliées plus que prévu en juillet, montrent les données publiées vendredi par l'Insee.
Elles ont baissé de 0,3% en glissement annuel, après une augmentation de 0,4% en juin (révisé de +0,6%), selon les données.
Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur des dépenses de consommation des ménages en biens en baisse de 0,2% en juillet.
(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer