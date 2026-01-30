 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

France-Les dépenses de consommation des ménages reculent plus que prévu en décembre
information fournie par Reuters 30/01/2026 à 07:30

Les dépenses de consommation des ménages en biens en France ont diminué en décembre, plus qu'attendu, montrent les données publiées vendredi par l'Insee.

Elles ont baissé de 0,6% sur un mois, après -0,3% (non révisé) en novembre, selon les données.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur des dépenses de consommation des ménages en biens en baisse de 0,4% en décembre.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank