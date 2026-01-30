France-Les dépenses de consommation des ménages reculent plus que prévu en décembre

Les dépenses de consommation des ménages en biens en France ont diminué en décembre, plus qu'attendu, montrent les données publiées vendredi par l'Insee.

Elles ont baissé de 0,6% sur un mois, après -0,3% (non révisé) en novembre, selon les données.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur des dépenses de consommation des ménages en biens en baisse de 0,4% en décembre.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)