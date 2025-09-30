 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
France-Les dépenses de consommation des ménages progressent moins que prévu en août
information fournie par Reuters 30/09/2025 à 08:45

Les dépenses de consommation des ménages en biens en France ont progressé moins que prévu en août, montrent les données publiées mardi par l'Insee.

Elles ont augmenté de 0,1%, après une baisse de 0,6% en juillet (révisé de -0,3%), selon les données.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur des dépenses de consommation des ménages en biens en hausse de 0,3% en août.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

