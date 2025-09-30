France-Les dépenses de consommation des ménages progressent moins que prévu en août

Les dépenses de consommation des ménages en biens en France ont progressé moins que prévu en août, montrent les données publiées mardi par l'Insee.

Elles ont augmenté de 0,1%, après une baisse de 0,6% en juillet (révisé de -0,3%), selon les données.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur des dépenses de consommation des ménages en biens en hausse de 0,3% en août.

