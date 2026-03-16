Les Bourses européennes ouvrent en timide hausse

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont ouvert en timide hausse lundi, après l'appel du président américain Donald Trump à ses alliés pour qu'ils sécurisent le trafic d'hydrocarbures dans le stratégique détroit d'Ormuz, par lequel transite d'ordinaire un cinquième du pétrole mondial.

Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris prenait 0,27%, Francfort 0,20%, Londres 0,48% et Milan 0,25%.

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