Défense : dans la lutte antidrones, la Chine dépose largement plus de brevets que les autres pays

Les développements technologiques n'en sont qu'à leurs tous débuts. Des dépôts de brevets devraient s'accélérer dans les années à venir.

Un militaire équipé d'un dispositif antidrone à Dreux, le 26 février 2026. ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

"Un très haut niveau d'innovation". Alors que la guerre en Ukraine, et plus récemment le conflit au Moyen-Orient, a démontré l'importance de l'utilisation des drones dans les campagnes militaires modernes, la recherche s'accélère, avec un forte progression des dépôts de brevets dans la technologie antidrones. Et c'est une course que la Chine domine largement, selon une note de recherche d'un cabinet européen de propriété intellectuelle.

La Chine a déposé 82 brevets de technologies antidrones l'an dernier, largement devant les États-Unis avec 22 brevets et la Corée du Sud en troisième place, montre une note de recherche du cabinet de propriété intellectuelle Mathys & Squire publiée lundi 16 mars. En tout, 126 brevets ont été déposés, un nombre en forte progression de 27% par rapport à l'année précédente qui avait vu 99 brevets déposés, selon cette analyse dont les données vont du 1er avril 2024 au 31 mars 2025.

"Cela reflète un très haut niveau d'innovation par la Chine dans ce domaine" , commente auprès de l' AFP Andy White, associé au cabinet Mathys & Squire, tout en rappelant les lourds efforts chinois pour encourager les entreprises et la population à déposer des brevets en général à travers des incitations financières.

Brouillage, laser, micro-ondes...

En tête des secteurs les plus développés dans ces brevets figurent l'interférence et le brouillage de drones avec 49 brevets. La "prochaine génération" est toutefois déjà en développement, prévient le cabinet de propriété intellectuelle, avec les brevets liés aux antidrones laser qui ont enregistré 39 brevets, et ceux à micro-ondes, avec 24 brevets.

"Je ne serai pas surpris si dans les deux prochaines années nous voyons une hausse massive" des brevets déposés, précise à l' AFP Andy White, à l'heure où ces chiffres ne montrent la situation qu'à mars 2025, soit bien avant le début de la guerre en Iran.

Les quatre années de guerre entre l'Ukraine et la Russie et l'actuelle guerre entre l'Iran et la coalition israélo-américaine montrent l'importance cruciale des drones et des dispositifs antidrones sur le terrain, avec l'émergence dans les deux conflits des drones iraniens Shahed et russes Geran, parfois difficiles à contrer.

Mercredi la présidence ukrainienne a annoncé que des experts ukrainiens ont commencé leur travail au Qatar, aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite, où ils doivent partager leur expérience d'interception des drones de conception iranienne.