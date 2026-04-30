France-Les dépenses de consommation des ménages progressent en ligne avec les attentes en mars

Les dépenses de consommation des ménages en biens en France ont rebondi en mars, en ligne avec les attentes, montrent les données publiées jeudi par l'Insee.
Elles ont augmenté de 0,7% sur un mois, après -1,4% en février, selon les données.
Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur des dépenses de consommation des ménages en biens en hausse de 0,7% en mars.
(Rédigé par Elizaveta Zhuravleva, édité par Augustin Turpin)
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