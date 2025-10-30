France-Les dépenses de consommation des ménages augmentent plus que prévu en septembre

Les dépenses de consommation des ménages en biens en France ont progressé plus que prévu en septembre, montrent les données publiées jeudi par l'Insee.
Elles ont augmenté de +0,3%, après une hausse de 0,2% en août (révisé de +0,1%), selon les données.
Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur des dépenses de consommation des ménages en biens en hausse de +0,1% en août.
(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer