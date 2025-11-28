France-Les dépenses de consommation des ménages augmentent en octobre

Les dépenses de consommation des ménages en biens en France ont progressé plus que prévu en octobre, montrent les données publiées vendredi par l'Insee.
Elles ont augmenté de 0,4%, après +0,3% en septembre, selon les données.
Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur des dépenses de consommation des ménages en biens en hausse de 0,2% en octobre.
(Rédigé par Augustin Turpin)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer