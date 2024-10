Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client France: légère remontée du PMI manufacturier information fournie par Cercle Finance • 01/10/2024 à 10:02









(CercleFinance.com) - L'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière française, produit par S&P Global, s'est établi à 44,6 en septembre, en hausse par rapport à août (43,9), mais toujours sous la barre du 50 du sans changement.



Il continue ainsi de signaler une forte contraction du secteur manufacturier en fin de troisième trimestre, détérioration de la conjoncture qui s'explique principalement par un nouveau recul marqué des ventes des fabricants en septembre.



Cette diminution du volume global des nouvelles commandes reflète une faiblesse générale de la demande clients, certaines entreprises l'associant également à une conjoncture difficile dans l'automobile ainsi qu'à une baisse de la demande sur les marchés étrangers.





