France: légère hausse du PMI manufacturier en avril information fournie par Cercle Finance • 02/05/2025 à 10:03









(CercleFinance.com) - L'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière française, produit par S&P Global, s'est redressé de 48,5 en mars à 48,7 en avril, indiquant ainsi un taux de contraction marginal, le plus faible enregistré depuis plus de deux ans.



La production manufacturière française est repartie à la hausse pour la première fois depuis presque trois ans en avril, et la contraction du volume global des nouvelles commandes a affiché son plus faible taux des 35 derniers mois de repli.



'Enfin, l'optimisme des fabricants français a atteint son plus haut niveau depuis presque douze mois en avril, cette amélioration des perspectives d'activité reflétant des prévisions de hausse de la demande', ajoute S&P Global.





