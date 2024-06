France : légère baisse de l'inflation en juin

(AOF) - En juin, les prix à la consommation en France ont augmenté de 2,1 % sur un an, après +2,3% en mai, a fait savoir l'Insee ce vendredi. Cette légère baisse de l’inflation s’expliquerait par le ralentissement sur un an des prix de l’alimentation et de l’énergie. Les prix des services, des produits manufacturés et du tabac évolueraient sur un an au même rythme que le mois précédent. Sur un mois, les prix à la consommation seraient quasi stables en juin (+0,1 % après 0,0 % en mai).