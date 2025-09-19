 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
France-Léger repli du climat des affaires dans l'industrie en septembre
19/09/2025

Le climat des affaires dans l'industrie en France s'est replié légèrement en septembre par rapport au mois précédent, en ligne avec les attentes, selon l'enquête mensuelle de conjoncture publiée vendredi par l'Insee.

L'indicateur du climat des affaires dans le secteur atteint 96 points en septembre après 97 (révisé de 96) en août.

Les analystes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur 96 points en septembre.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

