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France : le taux de chômage au plus haut depuis quatre ans
information fournie par Zonebourse 13/05/2026 à 07:44

Au 1er trimestre 2026, le nombre de chômeurs en France (hors Mayotte) au sens du Bureau international du travail (BIT) augmente de 68 000 par rapport au trimestre précédent, à 2,6 millions de personnes, selon les données publiées par l'INSEE.

Le taux de chômage au sens du BIT s'établit ainsi à 8,1% de la population active, supérieur de 0,2 point à son niveau du 4e trimestre 2025 et de 0,7 point à celui du 1er trimestre 2025. Il ressort donc à son plus haut niveau depuis le 1er trimestre 2021.

Sur le trimestre, le taux de chômage se replie de 0,4 point chez les 15-24 ans, à 21,1%, mais augmente de 0,4 point parmi les 25-49 ans, à 7,3%, et se montre quasi stable pour les 50 ans et plus ( 0,1 point), à 5,2%.

Parmi les personnes inactives au sens du BIT, 1,8 million souhaitent un emploi sans être considérées au chômage parce qu'elles ne recherchent pas d'emploi ou ne sont pas disponibles ("halo autour du chômage"), un nombre qui diminue nettement sur le trimestre (-62 000).

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

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