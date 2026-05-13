France : le taux de chômage au plus haut depuis quatre ans
information fournie par Zonebourse 13/05/2026 à 07:44
Le taux de chômage au sens du BIT s'établit ainsi à 8,1% de la population active, supérieur de 0,2 point à son niveau du 4e trimestre 2025 et de 0,7 point à celui du 1er trimestre 2025. Il ressort donc à son plus haut niveau depuis le 1er trimestre 2021.
Sur le trimestre, le taux de chômage se replie de 0,4 point chez les 15-24 ans, à 21,1%, mais augmente de 0,4 point parmi les 25-49 ans, à 7,3%, et se montre quasi stable pour les 50 ans et plus ( 0,1 point), à 5,2%.
Parmi les personnes inactives au sens du BIT, 1,8 million souhaitent un emploi sans être considérées au chômage parce qu'elles ne recherchent pas d'emploi ou ne sont pas disponibles ("halo autour du chômage"), un nombre qui diminue nettement sur le trimestre (-62 000).
A lire aussi
-
Droits de douane, flambée des prix de l'énergie... "Même pas peur!" semble rétorquer l'économie américaine. Ces chocs successifs la fragilisent pourtant chaque fois un peu plus, soulignent des économistes. Une situation, que le président Donald Trump adore, s'est ... Lire la suite
-
Le géant japonais des investissements dans les technologies SoftBank Group a annoncé mercredi avoir vu son bénéfice net quadrupler sur un an lors de son exercice 2025-2026, profitant de ses investissements dans le secteur de l'intelligence artificielle (IA), notamment ... Lire la suite
-
(Zonebourse.com) Nous soldons la position sur le turbo BEST CALL Société Générale J726S portant sur le titre Merck KGaA à 3.27 EUR. Ce produit dérivé a été conseillé à 2.465 EUR, soit un gain de +32.66%. Zonebourse.com - Laurent Polsinelli
-
Soutenue à l'Assemblée nationale mais rejetée au Sénat mardi, la création d'un droit à l'aide à mourir entre dans la dernière phase d'un parcours semé d'embûches au Parlement. Chère à Emmanuel Macron, la réforme de la fin de vie va-t-elle enfin aboutir ? Calendrier ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
|106,33
|-1,26%
|0,711
|-10,79%
|151,9
|+4,98%
|7 995,81
|+0,20%
|2,534
|+0,16%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer