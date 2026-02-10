France : le taux de chômage à son plus haut depuis le 3e trimestre 2021
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 07:42
Le taux de chômage au sens du BIT s'établit ainsi à 7,9% de la population active, supérieur de 0,2 point à son niveau du 3e trimestre 2025 et à son plus haut niveau depuis le 3e trimestre 2021, mais nettement au-dessous de son pic de mi-2015 (de -2,6 points).
Parmi les personnes inactives au sens du BIT, 1,9 million souhaitent un emploi sans être considérées au chômage parce ne recherchant pas d'emploi ou n'étant pas disponibles ("halo autour du chômage"), un nombre qui augmente à peine sur le trimestre ( 13 000).
En moyenne au 4e trimestre 2025, le taux d'emploi des 15-64 ans est stable à 69,4%, à peine sous son plus haut niveau historique depuis que l'Insee le mesure (1975) atteint lors des 2 premiers trimestres de 2025 (69,5%).
