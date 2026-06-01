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Eau potable polluée: une organisation de médecins alerte sur les risques pour les Français
information fournie par AFP 01/06/2026 à 10:42

Environ 19 millions de Français ont consommé au moins une fois en 2024 une eau non conforme, selon des chiffres du ministère de la Santé ( AFP / LOIC VENANCE )

Environ 19 millions de Français ont consommé au moins une fois en 2024 une eau non conforme, selon des chiffres du ministère de la Santé ( AFP / LOIC VENANCE )

La pollution chimique de l'eau potable en France, notamment aux pesticides et aux PFAS, représente "une menace systémique" pour la santé, a jugé lundi un groupe de médecins libéraux, qui s'était déjà fait connaître par une alerte sur le cadmium.

"La pollution de l'eau potable constitue une menace systémique, insuffisamment encadrée, aux conséquences sanitaires potentiellement considérables", juge, dans un communiqué, la conférence nationale des Unions régionales des professionnels de santé médecins libéraux (URPS-ML).

Cette organisation avait déjà publié en 2025 une alerte sur les risques associés à la pollution au cadmium, un sujet qui a depuis pris une place importante dans le débat public.

Les URPS-ML axent désormais le message sur la pollution de l'eau potable, un sujet sur lequel l'Etat a déjà été mis en cause par d'autres organisations: deux ONG environnementales ont porté plainte contre l'Etat en avril, estimant insuffisantes les mesures prises pour protéger l'eau des pollutions agricoles.

L'organisation de médecins libéraux rappelle, elle, que la pollution de l'eau potable est de trois ordres: principalement aux pesticides, mais aussi aux PFAS - dits polluants éternels - et aux microplastiques.

Environ 19 millions de Français ont consommé au moins une fois en 2024 une eau non conforme, selon des chiffres du ministère de la Santé, repris par les URPS-ML.

Si leur publication ne comprend pas de donnée nouvelle, les médecins rappellent les "nombreux risques associés" aux substances impliquées: "impact sur le système hormonal, nerveux et immunitaire avec développement des pathologies cardiaques et cancéreuses, des troubles hormonaux et neurodégénératifs ainsi que de l'hypofécondité".

L'organisation dit avoir adressé une lettre au gouvernement pour lui demander une "évolution de la réglementation - élargissement des substances surveillées, amélioration des systèmes de filtration, réduction des PFAS et des plastiques", ainsi que de "favoriser le développement de l'agriculture biologique sur celui de l’agriculture intensive".

L'évaluation du risque sanitaire reste toutefois complexe: la présence d'un contaminant dans l'eau ne représente pas forcément un danger immédiat, des débats perdurant sur le seuil à ne pas dépasser, en concentration et en durée d'exposition.

Les députés ont voté fin mai un article obligeant les préfets à encadrer les pratiques agricoles près des eaux potables les plus polluées, mais l'opposition de gauche juge la mesure insuffisante car excluant, selon elle, trop de captages potentiellement concernés.

Environnement
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