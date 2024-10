France : le solde commercial se dégrade légèrement en août

(AOF) - En août 2024, le déficit commercial de la France se dégrade légèrement de 0,2 milliard d’euros pour s’établir à 6,7 milliards d’euros. Sur le mois, les exportations diminuent (- 0,3 milliard d’euros) davantage que les importations (- 0,1 milliard d’euros). Elles s’élèvent à 49,9 milliards d’euros en août 2024, et les importations à 56,6 milliards d’euros. En août 2024, le solde énergétique continue de s’améliorer (+ 0,4 milliard d’euros) tandis que les balances des biens d’investissement, de consommation et intermédiaires se dégradent (de 0,3, 0,2 et 0,1 milliard d’euros respectivement).

La balance des biens de consommation reste néanmoins excédentaire, situation qui dure depuis le mois de novembre 2023.

Quant au déficit commercial cumulé sur 12 mois, en baisse continue depuis février 2023, il s'établit à 82,1 milliards d'euros.