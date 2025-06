France: le solde commercial diminue légèrement information fournie par Cercle Finance • 06/06/2025 à 09:08









(CercleFinance.com) - Le solde commercial de la France diminue légèrement en avril 2025 (- 0,1 milliard d'euros) pour s'établir à - 7,4 milliards d'euros selon les données CVS-CJO de l'administration des douanes, après avoir enregistré un recul plus important le mois précédent (- 0,5 milliard d'euros).



Sur le mois, les exportations sont en baisse de 0,1 milliard d'euros pour s'établir à 50,4 milliards d'euros tandis que les importations se stabilisent à 57,8 milliards d'euros.



Le solde énergétique continue de se dégrader (- 0,2 milliard d'euros) sous l'effet d'une baisse plus importante des exportations que des importations. Le solde des produits manufacturés s'améliore en revanche légèrement (+ 0,1 milliard d'euros).



La balance des biens d'investissement progresse (+ 0,1 milliard d'euros) tandis que celles des biens intermédiaires et des biens de consommation se stabilisent.





