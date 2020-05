Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Le Sénat ne valide pas le plan de déconfinement de l'exécutif Reuters • 04/05/2020 à 18:41









(Actualisé avec précisions, contexte) PARIS, 4 mai (Reuters) - Le Sénat, à majorité de droite, a rejeté lundi, lors d'un vote purement consultatif, le plan de déconfinement du gouvernement, qui prévoit une réouverture des commerces et une reprise progressive de l'activité économique à partir du 11 mai en France, sur fond d'inquiétudes des élus locaux concernant leur responsabilité pénale et juridique. Six jours après avoir été validée par l'Assemblée nationale , la "stratégie nationale de déconfinement" n'a été approuvée que par 81 sénateurs (89 contre) lors d'un scrutin marqué par une forte abstention (174), notamment dans les rangs du parti Les Républicains, et une opposition de la gauche. Engagé dans la dernière ligne droite avant le déconfinement, l'exécutif doit composer depuis plusieurs jours avec des critiques et des inquiétudes émises par plusieurs acteurs du terrain et professionnels qui estiment que le délai imparti est trop court et la mise en place de la distanciation physique difficilement tenable. Les maires redoutent par ailleurs des poursuites judiciaires en cas de propagation du coronavirus qu'entraînerait la réouverture des écoles maternelle et primaire, prévue pour le 11 mai "sur la base du volontariat". Interrogé à ce sujet, le Premier ministre Edouard Philippe a exprimé des réserves sur une atténuation de la loi Fauchon, portant sur la responsabilité des maires, tout en se disant ouvert à la préciser . Dans la foulée du vote sur le plan de déconfinement, le Sénat devait examiner le projet de loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 24 juillet avant un retour du texte devant l'Assemblée nationale et un vote définitif d'ici la fin de la semaine. (Marine Pennetier, édité par Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.